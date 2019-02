Sunuculuğunu Abbas Güçlü'nün üstleneceği Kanal D'nin yeni yarışması 'Abbas Güçlü ile Büyük Oyun'un yayın tarihi belli oldu.

Gençlerin sesi Abbas Güçlü’nün yeni yarışma programı 'Abbas Güçlü ile Büyük Oyun' 6 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile ekrana geliyor.



Büyük ödül tam 250 bin TL!

Kanal D, ODTÜ, Netmarble ve Startershub işbirliği ile gerçekleştirilecek olan 'Abbas Güçlü ile Büyük Oyun'da büyük ödül tam 250 bin TL. Her yaştan insanın vazgeçilmezi haline gelen dijital oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı tanıyacak olan program, sadece oyun oynayan değil, oyun yazan, bu sektörde üreten gençleri dünya vitrinine çıkaracak. Dijital çağa üretimleriyle damga vuran gençlere fırsatlar tanıyacak olan 'Abbas Güçlü ile Büyük Oyun', Türkiye’nin oyun geliştiricisini, oyun yazanını bulacak.



Başvurular devam ediyor!

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce başvuru alan Abbas Güçlü İle Büyük Oyun’ da, oyun geliştiricilerini büyük ödülün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında fırsatlar da bekleyecek. ODTÜ ATOM’da, İTÜ Arıkent Kuluçka Merkezi’nde ve Hacettepe Teknokent’ de ücretsiz ofis imkanı bu fırsatlardan sadece birkaçı olacak.

Yarışmada birinci olan oyun projesine Netmarble ve Startershub tarafından tam 250 bin TL ödül ve Publisher desteği verilecek. Unity’den bu yıl gerçekleşecek olan Unity Europe Kopenhag etkinliğine de davet edilecek birinci, Just English'in New Jersey şubesinde 3 aylık dil eğitimi de kazanacak.

İkinci ve üçüncü olan oyun projelerine ise Netmarble tarafından dağıtım desteği ve yine Just English’in New Jersey şubesinde 3 ay dil eğitimi olanağı sağlanacak.

Başvurular ise www.kanald.com.tr adresi üzerinden devam ediyor.

Türkiye’nin en iyi oyun geliştiricisini bulmak için yola çıkan 'Abbas Güçlü ile Büyük Oyun' 6 Mart Çarşamba günü Kanal D’de. Medyatava