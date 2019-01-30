Milliyet'in eğitim yazarı Abbas Güçlü yarışma programıyla ekrana dönüyor. Abbas Güçlü'nün yarışma programı hangi kanalda? Abbas Güçlü'nün yarışma programının adı ne?

Milliyet'in eğitim yazarı Abbas Güçlü'nün ekranlara dönüş haberini bir başka Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu köşesinden duyurdu.



Eyüboğlu'nun köşesinden aktardığına göre, Abbas Güçlü, Kanal Dekranlarında 'Büyük Oyun' isimli bir yarışma programını sunacak.



Ali Eyüboğlu'nun yazısı şöyle;

Abbas Güçlü, ekrana dönüyor

Gazetemizin yazarı, arkadaşım Abbas Güçlü, yakında yeni bir programla Kanal D ekranında olacak.

Güçlü, yıllarca gece yarısından sonra ekrana gelmesine rağmen Kanal D’nin efsane olmuş programlarından ‘Genç Bakış’ı hazırlayıp, sunmuştu.

Yeni programı ‘Genç Bakış’ gibi üniversiteli gençlerin ne düşündüklerini değil, neler yapabildiklerini ekrana taşıyacak.

‘Büyük Oyun’ yarışma aslında, Güçlü’nün daha önce yaptığı ‘Bizim Mucitler’in devamı gibi…

Yazar ve Kanal D’nin iki haftaya kadar son şeklini vereceği yarışmanın hedef kitlesi, dijital dünyada oyun oynayan değil, oyun yazan gençler olacak.

Dijital oyun pazarında Türkler’in sadece tüketici olduğunu sananlar olabilir, ama işin aslı öyle değil.

Dünya dizi ihracatında Amerika’nın ardından ikinci sıradaki Türkiye’nin bu pazardan yıllık geliri 350 milyon dolar civarında.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kısa bir süre önce Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin (TOGED) toplantısında açıkladı:

“Türkiye, 2018 yılında yerli oyun ihracatından 1 milyar 50 milyon dolar kazandı.”

Bu rakamlar da gösteriyor ki, gençlerin yazdıkları dijital oyunların ülke için yarattığı katma değer, dizi ihracatından kat be kat fazla…

Ülke için bu kadar yüksek katma değer üreten gençlere ulusal kanalların ekranlarını açmaması eksiklikti. O yüzden Kanal D’nin Güçlü’nün ‘Büyük Oyun’una fırsat yaratması ve seyircinin yarışmaya göstereceği ilgi önemli. Bu proje tutarsa, devamı gelir ve dijital oyun yazarlığına ilgi gösteren gençlerin sayısı artar.



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