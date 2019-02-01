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Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
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Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı

Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Duayen gazeteci Abdi İpekçi, ölümünün 40'ıncı yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı.

Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı

Gazeteci Abdi İpekçi için ölümünün 40'ıncı yılında İstanbul'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

İpekçi, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki  düzenlenen anma törenine İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet de katıldı.

İpekçi İzet, 40 yıllık süreç içerisinde kendileriyle dayanışma içerisinde olan gazeteci ve hukukçulara teşekkür etti.

Son olarak usta gazeteci için dua edildi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #milliyet #Abdi İpekçi #istanbul
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