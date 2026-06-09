A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

A.B.İ. dizisinin merakla beklenen 18. bölüm sezon finali bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? - Resim: 1

Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de ekranlara geliyor.

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A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? - Resim: 2

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.

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A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? - Resim: 3

Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.

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A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? - Resim: 4

Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.

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A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? - Resim: 5

Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.

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A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? - Resim: 6

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