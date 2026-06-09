A.B.İ. 18. bölüm sezon finali CANLI İZLE: A.B.İ. sezon finali hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
A.B.İ. dizisinin merakla beklenen 18. bölüm sezon finali bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
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Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de ekranlara geliyor.
Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.
Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.
Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.
Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.