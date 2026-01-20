A.B.İ 2. bölüm tek parça full izle

Tahir Hancıoğlu’nun düğün gecesi yaşadığı saldırı sonrası başlayan kriz derinleşiyor. Melek’in ifadesi, ortaya çıkan vasiyet ve artan baskı, dizide tüm dengeleri altüst ediyor.

A.B.İ dizisi 2. bölümüyle ekranlarda... Tahir Hancıoğlu’nun düğün gecesi uğradığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının merkezine sürüklüyor. Yaşananların ardından Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken, zaman giderek daralıyor.

Melek’in ifade vermesi, yalnızca soruşturmanın seyrini değil, aile içindeki hassas dengeleri de belirleyecek kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan’ın çizdiği tablo onu adım adım şüpheli bir hattın içine çekiyor.

Savcılık cephesinde ise tansiyon giderek yükseliyor. Çağla, hem Melek’in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram’ın lehine kapanmasını engellemek için ince bir denge kurmaya çalışıyor. Ancak attığı her adım, süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Öte yandan hastanede yaşam mücadelesi veren Tahir’in durumu ciddiyetini korurken, aile içindeki gerilim giderek artıyor. Tam her şey çözüme yaklaşmış gibi görünürken, gelişmeler yeni bir boyut kazanıyor.

Melek’in izine yaklaşıldığı sırada Çağla, Sinan’ın aracında Tahir’in vasiyetine ulaşıyor. Ortaya çıkan belge, Sinan’ın mirastan çıkarıldığını ve tüm mirasın Doğan’a bırakıldığını gözler önüne seriyor. Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri tamamen altüst ediyor.

Yaşananların ardından soruşturma sertleşirken, Doğan ve ailesi bir anda suçlama, sırlar ve yüzleşmelerle dolu bir girdabın içine sürükleniyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler, hikâyenin seyrini kökten değiştirecek gibi görünüyor.

atv
