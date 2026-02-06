A.B.İ 4. bölüm izle ATV | A.B.İ son bölüm tek parça full HD dizi izle
A.B.İ.’nin 4. bölümünde konteyner parkındaki silahlı saldırı sonrası dengeler değişiyor. Çağla’nın vurulmasıyla birlikte hedefin aslında zarf ve fotoğraflar olduğu ortaya çıkarken, Doğan karanlık yapının aileyi düşündüğünden daha derinden sardığını fark ediyor.
ATV’nin dikkat çeken dizisi A.B.İ., 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla’nın vurulması tüm dengeleri altüst ediyor.
Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılırken, Doğan bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark ediyor.
Çağla ise yarasına rağmen geri çekilmiyor. Hem Melek’i kurtarmak hem de Behram’ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan’ın yanında kalmaya kararlı davranıyor.
