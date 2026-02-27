A.B.İ. yeni bölüm ne zaman? ATV yayın tarihi kararını değiştirdi
ATV’nin iddialı dizisi A.B.İ.’nin yeni bölüm tarihi önce ertelenmişti. 3 Mart Salı yerine 10 Mart’a alınan yayın tarihiyle ilgili sürpriz bir karar daha çıktı. Kanal iptal kararından vazgeçti.
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yaşanan değişiklik izleyicilerin kafasını karıştırdı. “A.B.İ. yeni bölüm ne zaman?”, “A.B.İ. neden yok?” soruları gündeme geldi.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünün 3 Mart Salı akşamı yayınlanması bekleniyordu. Ancak ATV yayın akışında dizinin yer almaması dikkat çekti. Kanal, yeni bölümü 10 Mart Salı tarihine ertelemişti.
A.B.İ. YENİ BÖLÜM İPTAL Mİ EDİLDİ?
Alınan ilk karara göre 3 Mart’ta yayınlanması planlanan yeni bölüm iptal edilmiş ve bir hafta sonraya kaydırılmıştı.
A.B.İ.’nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında tarih olarak yeniden 3 Mart Salı ifadesinin yer alması dikkat çekti. Kısa süre önce alınan iptal kararından vazgeçildiği ortaya çıktı.
Son durum itibarıyla A.B.İ.’nin yeni bölümünün 3 Mart Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Güncel yayın akışı ve resmi duyurular izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.