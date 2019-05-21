TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'ı sunan Acun Ilıcalı, Survivor'a bir süreliğine 6 ismin tekrar gideceğini açıkladı. Açıklamaya göre, "Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday" yarışmaya tekrar gidecek

TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'ı sunan Acun Ilıcalı, Survivor'a bir süreliğine gidecek olan yarışmacıları açıkladı.



Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 6 isim Survivor'a bir süreliğine gidecek.



Açıklamaya göre, Survivor'a şu isimler gidecek:



"Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday"



ulusal.com.tr



