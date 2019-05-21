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Acun Ilıcalı açıkladı! İşte TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'a tekrar gidecek o 6 isim

TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'ı sunan Acun Ilıcalı, Survivor'a bir süreliğine 6 ismin tekrar gideceğini açıkladı. Açıklamaya göre, "Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday" yarışmaya tekrar gidecek

Acun Ilıcalı açıkladı! İşte TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'a tekrar gidecek o 6 isim

TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'ı sunan Acun Ilıcalı, Survivor'a bir süreliğine gidecek olan yarışmacıları açıkladı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 6 isim Survivor'a bir süreliğine gidecek.

Açıklamaya göre, Survivor'a şu isimler gidecek:

"Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday"

ulusal.com.tr

Etiketler; #acun ılıcalı #TV8 #survivor #türkiye #yunanistan
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