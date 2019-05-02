Ünlü isim Acun Ilıcalı, Fenerbahçe için çok yakında TV8'de büyük bir kampanyaya başlayacaklarını duyurdu. Ilıcalı, "Geçtiğimiz günlerde yönetimimize gönlünü verdiğim takımımız için, TV8 ekranlarında dünya futbol tarihinin en büyük kampanyasını yapma teklifini götürdüm" ifadelerini kullandı

Acun Ilıcalı'dan TV8'de Fenerbahçe için büyük bir kampanya düzenlemeye hazırlanıyor.



Ilıcalı, sunduğu teklifi de açıkladı.



Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçemiz için yakın zamanda yapacağımız destek kampanyası ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum... Geçtiğimiz günlerde yönetimimize gönlünü verdiğim takımımız için, TV8 ekranlarında dünya futbol tarihinin en büyük kampanyasını yapma teklifini götürdüm, başkanımızın da tam desteğiyle özlenen Fenerbahçe için büyük bir kampanyaya başlıyoruz.



12 ve 13 Mayıs akşamı dostum Cem Yılmaz ile birlikte taraftar ve kulüp bütünleşmesinin tarihini yazmak için TV8 ekranlarında olacağız.



Bu kampanyaya katılanları, hayal ettikleri binlerce ödül bekliyor. Taraftarımızın ve kulübümüzün kazanacağı ‘win-win’ kampanyamızın detaylarını çok yakında vereceğim… Fenerbahçeliler hazır olun, tarih yazacağız! #FENEROL"



ulusal.com.tr



