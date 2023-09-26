Acun Ilıcalı'nın serveti İngiliz basının gündeminde! Acun Ilıcalı'nın serveti ne kadar?

Bir yandan spor takımı alan, bir yandan TV8'i yöneten ve özellikle Sorvivor yapımıyla çok konuşulan Acun Ilıcalı, bu sefer de İngiliz basınının dikkatini çekti. İngiliz basını, Hull City'nin sahibi de olan Acun Ilıcalı'nın servetini yazdı. İşte Acun Ilıcalı'nın serveti...

Acun Ilıcalı'nın serveti İngiliz basının gündeminde! Acun Ilıcalı'nın serveti ne kadar?
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Yaptığı projelerle gündemden düşmeyen Ilıcalı, bu sefer de İngiliz basınında yer aldı. . TV8, TV8,5 VE EXXEN’in de sahibi olan Acun Ilıcalı aynı zamanda 8 ülkede program yapıyor.

FLW'nin haberinde Acun Ilıcalı'nın şirketi AcunMedya'nın 2022 yılında İngiliz futbol kulübü Hull City'nin yüzde 100'ünü Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan satın aldığı belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın serveti İngiliz basının gündeminde! Acun Ilıcalı'nın serveti ne kadar? - Resim : 1

ACUN ILICALI'NIN SERVETİ NE KADAR?

2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City’i de satın alarak İngiltere’de de adından çokça söz ettiren Acun Ilıcalı şimdi de servetiyle gündemde.

İngiliz basının haberinde '54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar' denildi.

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