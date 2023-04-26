Adım Farah 10. bölüm fragmanı
Adım Farah 9. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dizi sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Adım Farah 9. bölümde Tahir ona bir şans daha verse de, Farah kendi doğrusundan vazgeçemez ve yüzleşmeleri kaçınılmaz olur.
Fox TV'de yayınlanan dizi Adım Farah 9. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor. Adım Farah 9. bölümde Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar.
ADIM FARAH KONUSU
Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır.
Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.
Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir.
Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.
ADIM FARAH 9. BÖLÜM ÖZETİ
Tahir, Farah’la aile olmanın yolundan yürümektedir. Hislerini açıklamak için artık doğru zamandır. ‘İlan ı aşk.’ Farah’a yapacağı bir sürpriz Farah’ı da allak bullak edecektir. Farah da artık bir karar vermek zorunda kalacaktır. Belki de artık hem anne hem kadın olduğuyla yüzleşmenin zamanı gelmiştir.
Mehmet ve Tahir’in yolculuğu farkında olmasalar da artık eskisi gibi olmayacaktır. İki kardeş birbirine düşman olabilir mi? Kardeş olduklarını bilseler kalabilirler mi aynı?
Tahir hayatını temize çekmeye çalışırken Mehmet kafasını kaldırmasına izin vermeyecektir. Çünkü artık mesele kişiselleşmiştir. Tahir’in geçmişini kazdıkça Farah’ın da bilmediği bir gerçek su üzerine çıkacaktır. Nedir bu çocuğun bu şekilde hayatı ısırmasının sebebi? Gençliğinde başına ne gelmiştir? Farah bununla yüzleştiğinde ne hissedecektir?
Tahir’in de Mehmet’e söyleyeceği son bir sözü olacaktır. Çok acı bir sözdür bu. Mehmet’in bütün ezberini bozacak, dengesini alt üst edecek.