Adım Farah 12. bölüm fragmanı
Adım Farah 11. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dizi sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Adım Farah 11. bölümde; Donörün ölmesi her şeyi değiştirmiştir. Farah bu ölümün basit bir kaza olmadığını hissetmektedir.
Fox TV'de yayınlanan dizi Adım Farah 11. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor. Adım Farah 11. bölümde Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar.
ADIM FARAH KONUSU
Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır.
Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.
Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir.
Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.
ADIM FARAH 11. BÖLÜM ÖZETİ
Donörün ölmesi her şeyi değiştirmiştir. Farah bu ölümün basit bir kaza olmadığını hissetmektedir. Tahir de Farah’tan saklasa da yapanın ve azmettirenin peşindedir. Tahir’in gözü kara bir hareketi sonucu her şey alt üst olur. Tahir ve Farah’ın daha korunaklı AGA eve sığınmaları ise şart olur.
Mehmet ise kara kuzu ak kuzunun ne olduğunu araştırırken emniyet içerindeki bir sızıntıdan artık emindir. Nedir bu kara kuzu ak kuzu şebekesi? Kimler vardır arkasında? Amcasının donörü öldürttüğünü öğrenen Bade’nin bu bilgiyi Mehmet başkomisere söylemesi doğru bir hareket midir? Ve Farah ne olursa olsun artık Tahir’e duyduğu aşktan saklanabilecek midir?