Adım Farah 12. bölüm
Adım Farah 12. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dizi sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Adım Farah 12. bölümde; Farah Mehmet’ten Kerimşah’ın donörünü öldürenin Ali Galip olduğunu öğrenir.
Fox TV'de yayınlanan dizi Adım Farah 12. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor. Adım Farah 12. bölümde Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar.
ADIM FARAH KONUSU
Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır.
Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.
Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir.
Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.
ADIM FARAH 12. BÖLÜM ÖZETİ
Farah Mehmet’ten Kerimşah’ın donörünü öldürenin Ali Galip olduğunu öğrenir. Ama Tahir’e söylerse bunun yol açacağı sonuçlardan korkar ve bu gerçeği Tahir’den gizlemeye karar verir. Tahir ise donörü öldürenin peşine düşmüştür. Diğer tarafatan Mehmet vasıtasıyla bulacağı bilgilere ihtiyaç duyar ve iki adam ilk kez ortak bir düşmanın peşine düşerler. Ak Kuzu Kara Kuzu organizasyonunu açığa çıkartmaya bir adım daha yaklaşırlarken; Ali Galip ve Orhan ise bu tehlikenin farkındadırlar.