Adım Farah 13. bölüm

Fox TV'de yayınlanan dizi Adım Farah 13. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor. Adım Farah 13. bölümde Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar.

ADIM FARAH KONUSU

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır.

ADIM FARAH 13. BÖLÜM ÖZETİ

Farah, Behnam'ın hayatta olduğunu öğrendikten sonra diken üstünde olacaktır. Tahir'in iyi niyeti, Kerimşah'ın kurtulma ihtimali ile İran'daki bilinmeze çomak sokması uyuyan devi uyandırmıştır. Kimdir bu Behnam, gücü nedir? Bir erkek çocuğu, veliahtı olduğunu öğrenince ne yapacaktır? Yeni bir hayatın rüyasını kuran Tahir ve Farah'ı ise bundan sonra nasıl bir kader beklemektedir?

ADIM FARAH 13. BÖLÜM