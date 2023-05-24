Adım Farah 14. bölüm fragmanı
Adım Farah 13. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dizi sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Adım Farah 13. bölümde; Farah, Behnam'ın hayatta olduğunu öğrendikten sonra diken üstünde olacaktır.
Fox TV'de yayınlanan dizi Adım Farah 13. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor. Adım Farah 13. bölümde Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar.
ADIM FARAH KONUSU
Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır.
Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.
Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir.
Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.
ADIM FARAH 13. BÖLÜM ÖZETİ
Farah, Behnam'ın hayatta olduğunu öğrendikten sonra diken üstünde olacaktır. Tahir'in iyi niyeti, Kerimşah'ın kurtulma ihtimali ile İran'daki bilinmeze çomak sokması uyuyan devi uyandırmıştır. Kimdir bu Behnam, gücü nedir? Bir erkek çocuğu, veliahtı olduğunu öğrenince ne yapacaktır? Yeni bir hayatın rüyasını kuran Tahir ve Farah'ı ise bundan sonra nasıl bir kader beklemektedir?