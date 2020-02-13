Afili Aşk yeni güne geçti
Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde gün değişikliğine gidildi. Afili Aşk çarşamba gününden cumartesi gününe alındı.
MEDYA 13.02.2020, 17:56
Sevilen romantik komedi dizisinde Kanal D gün değişikliğine gitti. Reytinglerinde düşüş yaşanan dizi, Çarşamba gününde iddialı dizilerin başlamasıyla zora düştü.
Finali ertelemek isteyen kanal, diziyi cumartesi gününe taşıdı.
Azize dizisinin final yapması nedeniyle cumartesi günleri boşta kalan Kanal D haftalardır yerli ve yabancı sinema filmi yayınlıyordu.
Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı dizinin reytinglerinin akıbeti yeni gününde belli olacak.
ulusal.com.tr