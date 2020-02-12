Ahmet böbreğini geri verecek mi? Esra Erol'da bugün 11 Şubat Salı izle... Esra Erol'da neler oluyor?

Esra Erol'da bugün; İkra adını kullanan 19 yaşındaki İlkay'ın, Elazığ'a Alperen Kızılaslan'ın yanına kaçtığı ortaya çıktı. Alperen ise canlı yayına bağlanarak telefonda olanları anlattı.

İkra'nın bir kafede işe başladığı ve bir kızın yanında kalmaya başladığını fakat o kızın 50 lirasını ve telefonunu çaldığını öğrendiğini iddia etti. İlkay'ın, Elazığ'da 1 ay bulunduğunu söyleyen Alperen, 1 ay boyunca kendi telefonunu kullandığını söyledi.

Maviş, böbreğini geri istemiş ve kocası da geri vermeyeceğini söylemişti. Maviş'i aldatan Ahmet, yakın arkadaşının karısı Aynur Akyol ile kaçmıştı. Ahmet bugün Sakarya'da ortaya çıktı. Ahmet, "Bana verdiği böbreği karım Maviş'e geri vereceğim. Sevgilim Aynur bana böbreğini verecek" diyerek herkesi şoke etti.

ESRA EROL'DA 11 ŞUBAT SALI İZLE

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