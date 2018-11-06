Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'dan skandal sözlerinin ardından aynı programda bu sefer de Ahmet Çakar'ın sözleri tartışma yarattı. Çakar'ın sözlerine tepki geldi

Melih Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, Rasim Ozan Kütahyalı, “Kusturmalı Boşnak s.... şeklindeki skandal ifadeler ile Boşnaklar’a hakaret etmişti.



Kütahyalı’nın bu sözleri sonrasında protestolar yapılmış ve Kütahyalı hem Beyaz TV’deki programdan atılmış hem de Sabah gazetesinde yazılarına son verilmişti.



Kütahyalı'danardından, aynı programda bu sefer de Ahmet Çakar'ın sözleri tartışma yarattı.



Çakar'ın, “Benim de Bafralı bir arkadaşım var. O da böyle çok Bafralı raconları kesiyordu. Sonra ona Bafralı raconunu kestik” açıklamasına Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) tepki gösterdi.



Odatv'de yer alan habere göre, Bafra Dernekler Federasyonu, kanala bir ihtar çekerken, "Binlerce yıllık tarihi ile Karadeniz’in eşsiz kültürünü temsil eden Bafra’nın bir futbol programında hak etmediği şekilde isminin geçmesi, Bafralı olmak ile övünç duyan, yüz binlerce hemşerimizde derin bir üzüntüye sebep olmuştur" dedi.



İhtarnamede, "Hitit Medeniyeti’nden, Bizans İmparatorluğu’na, Selçuklu Devleti’nden, Osmanlı İmparatorluğu’na ve büyük bir onurla Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşmayı başaran 'Bafra Kültürü', Ahmet Çakar’ın futbol yorumuna feda edilemeyecek kadar büyük bir uygarlığın mirasını taşımaktadır"denirken, "Şehrimizde ve hemşerilerimizde infiale yol açan bu talihsiz beyanın, yine aynı programda hemşerilerimizden 'Özür dilenerek' telafi edilmesini bekliyoruz" diye belirtildi.



İşte o ihtarneme:

