Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışının ardından grup bünyesindeki değişimler devam ediyor. Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber'i bırakıyor.

Medyatava'da yer alan habere göre, Kanal D Haber'de değişim için düğmeye basıldı. Ahmet Hakan'ın, Haber Daire Başkanlığı görevini bırakacağı iddia edildi.



Ahmet Hakan, CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına ise devam edecek.



Kanal D'nin haberlerini, Show TV Ana Haber'in yayın yönetmenliğini yürüten Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak. Kurnaz, Kanal D'ye beş ekip arkadaşıyla birlikte gelecek.



Kurnaz yönetimindeki Kanal D Ana Haber'i mayıs ayının ortasından itibaren Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'in sunacağı iddia edildi.



Ahmet Hakan'dan sonra bir iddia daha

Tepe kadrosunda değişikliğe giden Doğan Medya'da bu kez dramalar kadrosundan bir ayrılık haberi geldi.



Geçtiğimiz günlerde Dramalar Müdürlüğü görevini üstlenen Nermin Eroğlu'nun kanalla yollarını ayırmak istediğini ilettiği ancak yönetimin bu talebi kabul etmediği iddia edildi.





ulusal.com.tr