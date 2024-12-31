Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu
Başarılı oyuncu Ahmet Kural, son dönemde sosyal medyada dikkat çeken bir durumla gündeme geldi.
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Kural’ın Twitter (X) hesabından yalnızca milli bayramlarda paylaşım yapması, takipçileri arasında merak konusuna yol açtı.
Ahmet Kural, oyunculuk kariyerinde özellikle Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Ancak Kural’ın sosyal medyadaki varlığı, ekranlardaki kadar aktif değil.
Milli bayramlarda yaptığı anlamlı paylaşımlar dışında, Twitter hesabında neredeyse sessiz bir profil çizen Kural, bu özelliğiyle sosyal medyanın da konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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