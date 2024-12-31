Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu

Başarılı oyuncu Ahmet Kural, son dönemde sosyal medyada dikkat çeken bir durumla gündeme geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu - Resim: 1

Kural’ın Twitter (X) hesabından yalnızca milli bayramlarda paylaşım yapması, takipçileri arasında merak konusuna yol açtı. 

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Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu - Resim: 2

Ahmet Kural, oyunculuk kariyerinde özellikle Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 

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Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu - Resim: 3

Ancak Kural’ın sosyal medyadaki varlığı, ekranlardaki kadar aktif değil. 

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Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu - Resim: 4

Milli bayramlarda yaptığı anlamlı paylaşımlar dışında, Twitter hesabında neredeyse sessiz bir profil çizen Kural, bu özelliğiyle sosyal medyanın da konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu - Resim: 5
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Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu - Resim: 6
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Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu - Resim: 7
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Ahmet Kural sosyal medya