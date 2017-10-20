Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi “Açılış Dersleri” devam ediyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde ilk dersi veren Ahu Özyurt "E –gazete ve online bilgi portalları gazetenin yerini tutamaz" diye konuştu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Radyo Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Tosun’un yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.



Genç gazetecilere "Televizyon Haberciliği ve Haberin Geleceği" konulu ilk dersi veren Ahu Özyurt, gazeteciliğin püf noktaları, sektörün içinde bulunduğu durum gibi konu başlıklarından söz etti.



Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme okuduktan sonra Columbia Üniversitesi’nde gazetecilik yüksek lisansı yapan ve kariyerini CNN Türk’te devam ettiren Özyurt, gazetecilik mesleğinin zaman zaman ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle sıkıntıya uğradığını,fakat bu gibi durumların kişileri umutsuzluğa sürüklememesi gerektiğini söyledi.



Gazeteciliğin çok uzun yıllardan beri varlığını sürdürdüğünü aktaran Özyurt, “E –gazete ve online bilgi portalları,gazetenin yerini tutmaz, ayrıca gelişen teknoloji ile artık yazılı basının yapay zeka tarafından yapılacağını düşünmüyorum.Çünkü yapay zeka sizin yerinize şiir yazamaz,iyi bir öykü yazamaz,bir olayı,bir haberi sizin gibi betimleyemez” diye konuştu.



JAPONYA’DA EN DÜŞÜK GAZETE TİRAJI 1 MİLYON



Konuşmasına gazete tirajları ile ilgili verileri paylaşarak devam eden Özyurt,Japonya’da en düşük gazete tirajının 1 milyonun altında olmadığını söyledi.Çin’de ise telefondan gazete okuma kültürünün çok yaygın olmadığından söz eden Özyurt, ekrandan gazete okuma alışkanlığının devam etmesi halinde insanların birtakım evrimsel değişikler geçireceğinin altını çizdi.



Konuşmasını yeni nesil gazetecilerden çok umutlu olduğunu,her gelen jenerasyonun belirli bir bilgi ve donanım ile yetiştiğini söyleyerek sonlandıran Ahu Özyurt’a konferans sonunda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Gülgün Erdoğan Tosun tarafından “Teşekkür Plaketi” verildi.



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