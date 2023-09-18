Aile dizisin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Aile dizisi bugün başlayacak mı?
Ekranların sevilen dizisi Aile, ilk yayınlandığı tarihten itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini oynadığı Aile dizisi, salı günlerinin vazgeçilmezi haline gelmişti. Peki Aile dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Devin ve Aslan'ın hayatını konu alan Aile dizi büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Salı günlerinin vazgeçilmezi haline gel dizinin yeni sezonu bu akşam başlayacak mı? İşte cevabı..
AİLE DİZİS BU HAFTA BAŞLAYACAK MI?
Ekranların sevilen dizisi Aile, ShowTV'nin yayın akışında henüz bulunmuyor. Dizinin yeni sezon tarihi daha belli olmadı.
Aile'nin yeni sezonuyla 1 Ekim Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkması bekleniyor.