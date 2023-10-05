Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe İlk Kez Bu Kadar Yakından Görüntülendi!
Başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaşan, Show TV ekranlarının sevilen dizi Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ilk kez yakından görüntülendi. Küçük Kıvanç olarak anılan Kurt Efe'ye yorum yağdı.
Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinde başarılı bir oyunculuk sergileyen Kıvanç Tatlıtuğ, aile hayatı ile de örnek bir kişilik sergiliyor.
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te Başa Dizdar ile hayatlarını birleştirdi.
Tatlıtuğ çiftinin geçen sene 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.
Olabildiğince gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, herkes tarafından parmakla gösterilen bir aile olarak anılıyor.