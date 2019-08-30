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AK Partili Mehmet Muş'tan Cumhuriyet gazetesine: Bu haber başlığı sizin paçavra olduğunuzun vesikasıdır

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi. Muş, "CHP'nin borazanı Cumhuriyet Gazetesi'ne bakın hele! Yine nefret kusmuşlar... Çünkü bu milletin manevi değerlerine düşmanlar.. Çünkü kendileri gibi olmayanlara tahammülleri yok! Bu haber başlığı sizin gazete değil; paçavra olduğunuzun vesikasıdır" ifadelerini kullandı

AK Partili Mehmet Muş'tan Cumhuriyet gazetesine: Bu haber başlığı sizin paçavra olduğunuzun vesikasıdır

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

AK Partili Muş, şunları belirtti:

"CHP'nin borazanı Cumhuriyet Gazetesi'ne bakın hele!

Yine nefret kusmuşlar...

Çünkü bu milletin manevi değerlerine düşmanlar..

Çünkü kendileri gibi olmayanlara tahammülleri yok!

Bu haber başlığı sizin gazete değil; paçavra olduğunuzun vesikasıdır!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #mehmet muş #cumhuriyet gazetesi
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