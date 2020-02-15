Akiraj öldü! İkimizin Yerine 526. yeni bölümde neler olacak? 15 Şubat Cumartesi İkimizin Yerine 526. bölüm fragmanı izle...

Her gün Kanal 7'de 16.10'da izleyicilerle buluşan İkimizin Yerine dizisinde bugün; Akiraj kurduğu hain oyunun sonunda kaybeden taraf olur... Akiraj'ın ölüm haberini Doktor verir ve karısını kurtarır. Fakat Akiraj'ın yüzü görünmez acaba ölen Akiraj mı?

İKİMİZİN YERİNE 526. BÖLÜM İZLE



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