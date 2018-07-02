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Akit Madımak'ta yakanları andı

25 yıl önce, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 33 aydın vahşice yakılarak katledildi. Akit gazetesi ise bugünkü manşetinde, Sivas Katliamı'nda yargılanan isimlere sahip çıktı.

Akit Madımak'ta yakanları andı

Bugün, Sivas Madımak Katliamı’nın 25. yıl dönümü. Bundan 25 yıl önce, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 33 aydın vahşice yakılarak katledildi.

Hükümete yakın Akit gazetesi ise bugünkü manşetinde, Sivas Katliamı'nda yargılanan isimlere sahip çıktı.

Akit, manşetten verdiği haberinde, "Sivas mağdurlarının 25 yıldır çilesi bitmedi, yıllardır af değil yargılama bekliyorlar" diye yazarken, "Kirli ve planlı bir provokasyonun kurbanı olan Sivas mazlumları 25 yıldır gerçek adaletin tecelli edeceği günü sabrla bekliyor. Mağdur yakınları, ‘Başkanımız Erdoğan’ın konu ile ilgilenmesini istiyoruz. Af değil yeniden yargılanma bekliyoruz. Adaletin tecelli etmesi mahşere kalmasın’ dediler" ifadelerine yer verdi.

İşte Akit'in o manşeti:

Etiketler; #akit
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