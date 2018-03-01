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Akit TV sunucusu hakkında iddianame hazırlandı

"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" sözleriyle tepki çeken Akit Tv sunucusu Ahmet Keser hakkında Küçükçekmeçe savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık Keser hakkında 1 buçuk yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Akit TV sunucusu hakkında iddianame hazırlandı

Çok tartışılan Akit TV sunucusu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama" suçundan iddianame hazırlandı. 

Akit tv programında "sivil öldürecek olsa Cihangir'den, Etiler'den, Nişantaşı'ndan başlarız" ifadeleri kullanan sunucu Ahmet Keser ile ilgili Küçükçekmece savcılığı harekete geçti. 

İddianame hazırlayan savcılık, sunucu Ahmet Keser'in 1 buçuk ila 4, 5 yıla kadar hapsini istedi. 

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi  tarafından  kabul edildi. Keser'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi. 

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da "Gün Başlıyor" isimli program nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #akit tv
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