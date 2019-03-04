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AKP'den Ulusal Kanal'a seçim ziyareti

Yerel seçimlere yaklaşırken adaylar çalışmalarına hız verdi. Gaziantep'te AKP'nin Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu Ulusal Kanal'ı ziyaret etti

AKP'den Ulusal Kanal'a seçim ziyareti

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru adayların çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'in merkez ilçelerinden Şehitkamil'de AKP Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Ulusal Kanal bürosunu ziyaret etti.

Fadıloğlu ziyarette seçim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fadıloğlu şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz andan itibaren yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i ve Şehitkamil'i nasıl yukarıya çıkarabileceğimizi düşündük. Bunlar 3-5 senede olacak işler değil. Kendi vizyonunuzla, proje ekibinizle, finansmanınızla bunları kademe kademe devreye almanız lazım. Her iş geceden sabaha olan bir unsur değil. Hatta tamamlanmış olan işin yeni bir ihtiyacı doğuyor.”

Rıdvan Fadıloğlu, belediyeciliğe bakış açılarını da şöyle anlattı: “Gaziantep'te ekonomik olarak büyümenin yanında diğer unsurların da eşgüdümlü olarak büyümesi lazım. Üzerinde durduğumuz en önemli konu bu, gençlerin enerjisini deşarj edebilecek, bayanların kültürel sanatsal etkinliklerin birebir içinde bulunabileceği faaliyetleri öncelikli hale getirip ona göre yol çizmeye çalışıyoruz.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #ulusal kanal #seçim #ziyaret #gaziantep #fadıloğlu
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