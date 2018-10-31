Bünyesinde Akşam, Güneş, Star, 24 TV ve 360 gibi önemli yayın organlarını bulunduran Türkmedya’da tensikat başladı. Gece Muhabiri Şakir Aydın, Foto Muhabiri Mustafa Alkaç, eklerdenSibel Ateş Yengin ile Aysun Güngör ve Ankara’dan 2 kişinin kurum ile ilişkisinin kesildiği öğrenildi

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; grubun amiral gemisi Akşam Gazetesi’nden 6 kişi ile yollar ayrıldı.



Gece Muhabiri Şakir Aydın, Foto Muhabiri Mustafa Alkaç, eklerdenSibel Ateş Yengin ile Aysun Güngör ve Ankara’dan 2 kişinin kurum ile ilişkisinin kesildiği öğrenildi.



Tenkisat sürecinin önümüzdeki günlerde Türkmedya’nın diğer gazete ve televizyonlarını da içine alacak şekilde devam edeceği gelen haberler arasında.



Türkmedya geçtiğimiz yıl yaz aylarında "Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan" sözleriyle uzun süre gündem olan iş adamı Ethem Sancak tarafından Hasan Yeşildağ’a satılmıştı.



Erdoğan’ın cezaevinden arkadaşı olan Yeşildağ, 1999’da Erdoğan’ı cezaevinde karşılayabilmek için bilerek suç işlemiş ve içeri girmişti.



Sancak ise televizyon ve gazeteleri elden çıkardıktan sonra AKP MYK’sına seçilmişti.