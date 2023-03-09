Aldatmak 21. bölüm izle

ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor.

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.