Aldatmak 21. bölüm izle
ATV ekranlarında her Perşembe günü saat 20.00'de Aldatmak yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü merak edildi. İşte yeni bölüm izleme linki...
ATV ekranlarında her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanan Aldatmak dizisi, bu akşam da yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Aldatmak yeni bölüm canlı izle, Aldatmak yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Aldatmak yeni bölüm izleme linki...
ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor.
Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.
ALDATMAK 21. BÖLÜM ÖZETİ
Güzide ile Tarık hesaplaşmasında yeni hamleler! Elmas'ın Yeşim'in arkasından yürüttüğü gizli operasyon sayesinde dosya doğru ellere ulaştırılmıştır. Yeşim için artık hesap verme zamanı gelir. Kendisinin her zaman yanında olan Sezai'ye iyilik yapmak isteyen Güzide Sezai'nin kızını bulmak için, kaynaklarını kullanarak harekete geçer. Yeniden tutunmaya çalıştığı kariyerine ise Tarık'ın vuracağı gizli darbeden habersizdir. Tolga ile olan ayrılığının üstesinden hala gelememiş olan Oylum pişman olsa da ilişkisini toparlaması mümkün gözükmemektedir.
Ne var ki Tolga'nın Oylum'u Behram'la görmesi Tolga'nın ön yargılarını pekiştirir. Ozan ise Zeliş'le hayatında yeni bir sayfa açar. Yeşim'in tutuklanması sonucu Ümit, Öykü ile ilgilenirken Tarık bir kez daha bencilliğini gösterir. Ancak pervasızlığı, kendisine karşı bir koz daha elde edilmesini sağlayacaktır. Uzun zamandır Güzide'ye karşı verdiği savaşla meşgul olan Tarık, öngöremediği büyük bir tehlikenin geldiğinin farkında değildir.