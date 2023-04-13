Aldatmak 27. bölüm fragmanı
Aldatmak 26. bölümde; Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 26. bölümüyle ekran başına geldi.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 26. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 26. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 26. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...
ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor. Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.
ALDATMAK 26. BÖLÜM ÖZETİ
Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır. Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır. Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır.
Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır. Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder.Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.