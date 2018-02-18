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Ali İhsan Varol hakkında 3.5 yıl hapis

Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.

Ali İhsan Varol hakkında 3.5 yıl hapis

Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol'a hapis şoku...

Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık'ta Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti.

SORUŞTURMA BİTTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hapis #Ali İhsan Varol
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