Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.

Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol'a hapis şoku...



Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık'ta Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti.



SORUŞTURMA BİTTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.



ALİ İHSAN VAROL'DAN İLK AÇIKLAMA

İddia üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İhsan Varol, “Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar” yazdı.​





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