Ali, Nazlı'dan koşarak kaçıyor! Mucize Doktor 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor'un 22. bölümünde neler oldu?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Mucize Doktor'un 22. bölümünde; Babası ile arasını düzelten Demir, Açelya'nın babası ile konuştuğunu duyar. Hakkında her şeyi bildiğini fark eder ve Açelya'ya aşkını itiraf eder.

Selvi ve Adil hocada romantik bir yemeğe çıkar.

Beliz, Nazlı'dan Ferman'a göz kulak olmasını ve durumunda bir değişiklik olursa hemen müdahale etmesini ister. Ferman'dan uzak kalmaya çalışan Nazlı, bu istekle ikilemde kalır.

Nazlı ise Ferman'ın ağzını yoklar. Ferman ise tekrar Nazlı'yı reddeder ve Nazlı belli etmese de büyük hayal kırıklığı yaşar. Fakat eski hoca- asistan ilişkisine tekrar geri dönerler.

Keman virtüözü kızın kolunu kesmek zorunda kalan Ali ve Nazlı bu durumdan çok etkilenir. Nazlı ise bu olayı atlatamaz. Ali ona protez kol müjdesi verir. Nazlı ona sarılmak ister ve boynuna atılır fakat Ali ardına bakmadan koşarak kaçar.

MUCİZE DOKTOR 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE



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