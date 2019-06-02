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Alp Süğlün hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), vefat eden sürekli basın kartı sahibi Alp Süğlün için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Alp Süğlün hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), vefat eden sürekli basın kartı sahibi Alp Süğlün için başsağlığı mesajı yayımladı. 

TGC'nin mesajında, "Meslektaşımız Alp Süğlün'ü kaybettik. Çok üzgünüz. Mesleğe uzun yıllar hizmet eden Süğlün'ü hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Süğlün'ün cenazesi, bugün Üsküdar'daki Şakirin Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

İstanbul'da 1946 yılında dünyaya gelen Süğlün, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe 1965 yılında Son Havadis Gazetesi'nde başlayan Süğlün, Hürriyet Gazetesi ve TRT'de görev yaptıktan sonra emekli oldu. Evli ve bir çocuk sahibi olan Süğlün, sürekli basın kartı sahibiydi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #tgc
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