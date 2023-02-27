Alparslan Büyük Selçuklu 45. bölüm fragmanı

Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış’ın Surmari’ye yaptığı baskın ve Alexander’ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış’ın aldığı Surmari, Alparslan’ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Ani’ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor’un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi? Leon’un gelişiyle Grigor’un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı? Yınal’ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek.