Alparslan Büyük Selçuklu 46. bölüm izle

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 46. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan her şeyini kaybetmiş yanındaki az sayıdaki maiyetiyle ıssız bir bölgeye çekilmiştir. Kendisini ve yanındakileri hem Süleyman hem Leon’a karşı koruyabilmek için gizli bir bölgeye saklanan Alparslan kaybettiği yerleri alabilmek için neler yapacak?

Düşmanlarını ummadıkları anda mı vuracak, yoksa bir çığ gibi büyüdüğünü dosta düşmana gösterecek mi? Tuğrul’un kendisini veliaht ilan ettiğini öğrenebilecek mi, yoksa bu karar Tuğrul’un ölümüyle beraber saklı mı kalacak? Tuğrul’un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman’a söyler, Süleyman Tuğrul’un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul’un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak.