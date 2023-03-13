Alparslan Büyük Selçuklu 47. bölüm canlı izle
TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 47. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 47. yeni bölümüyle ilgili araştırılıyor.
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 13 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 47. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜM ÖZETİ
Tuğrul’un Alparslan’ın tahta çıkmasına dair fermanı Alparslan’ın eline ulaşmış, Alparslan bu ferman ile Süleyman’ın karşısına dikilmişti. Süleyman ferman gereğince tahtı terkedecek mi, yoksa fermana karşı gelip saltanatını korumaya mı çalışacak? Alparslan, Süleyman’dan tahtı alabilecek mi, yoksa Süleyman’ın ayak oyunlarına karşı yeni çareler mi bulacak? Seferiyelerin kaçırıldığını öğrenen Alparslan bu durum karşısında harekete geçecek. Alparslan hem Süleyman’a karşı taht mücadelesine girecek hem de Seferiyeleri kurtarmaya çalışacak. Aynı zamanda Kutalmış’dan gelecek olan saldırılara karşı önlemini alacak. Seferiyeler, vahşilerin elinde esir kalmıştı, ölümün kıyısında bekliyorlardı.
Seferiye, vahşilerin elinden kurtulabilmek için Alparslan’a haber gönderecek mi, yoksa kendi kurduğu bir tertiple mi bu belayı savuşturacak? Vahşiler Seferiyeleri Bizans’a verip daha kârlı bir anlaşma mı yapacak? Kutalmış, Tuğrul’un ölümüyle saltanatı almak için harekete geçmiş ve tüm birliklerini hareketlendirmişti. Kutalmış Rey’e yürüyüp tahtı alabilecek mi, yoksa bu çabası yeterli olmayacak mı? Kardeşi Rasul Tegin’le Kutalmış’ı zor bir mücadele bekliyor. Vaspurakan ve Surmari’yi yeniden ele geçiren Grigor ve Leon’un yeni hedefi ne olacak? Yine Süleyman üzerinden mi planlarını işletecekler, yoksa kartlarını açık mı oynayacaklar? Süleyman’ı veziri Amidülmülk’ün gölgesinden çekip kendi yanlarına alabilecekler mi?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.