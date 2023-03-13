Alparslan Büyük Selçuklu 47. bölüm izle

Seferiye, vahşilerin elinden kurtulabilmek için Alparslan’a haber gönderecek mi, yoksa kendi kurduğu bir tertiple mi bu belayı savuşturacak? Vahşiler Seferiyeleri Bizans’a verip daha kârlı bir anlaşma mı yapacak? Kutalmış, Tuğrul’un ölümüyle saltanatı almak için harekete geçmiş ve tüm birliklerini hareketlendirmişti. Kutalmış Rey’e yürüyüp tahtı alabilecek mi, yoksa bu çabası yeterli olmayacak mı? Kardeşi Rasul Tegin’le Kutalmış’ı zor bir mücadele bekliyor. Vaspurakan ve Surmari’yi yeniden ele geçiren Grigor ve Leon’un yeni hedefi ne olacak? Yine Süleyman üzerinden mi planlarını işletecekler, yoksa kartlarını açık mı oynayacaklar? Süleyman’ı veziri Amidülmülk’ün gölgesinden çekip kendi yanlarına alabilecekler mi?