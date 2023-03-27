Alparslan Büyük Selçuklu 49. bölüm
TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 49. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 49. yeni bölümüyle ilgili araştırılıyor.
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 27 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 49. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 49. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan, Seferiye’ye ağır yara veren Grigor’u öldürmüştü. Seferiye kanlar içinde yerde yatıyordu. Alparslan, Seferiye’yi hekimlere yetiştirebilecek mi? Hamile olan Seferiye çocuğunu kaybedecek mi? Taht yolunda ilerlemekte kararlı olan Alparslan’ın yeni hedefi ne olacak? Kutalmış, Alparslan’ı Rey savunma halkasının son mevziinde yakalamış ve kendi beylerini yanına çekerek Rey’e doğru ilerlemeye başlamıştı. Süleyman Leon sayesinde Rey’e son anda yetişmiş ve Kutalmış’ı karşılamıştı. Süleyman, Kutalmış’ın saraya girmesi halinde yerin altına sakladığı yüzlerce nefti patlatmakla tehdit etmişti.
Kutalmış geri mi dönecek, yoksa canı pahasına Süleyman’ın üstüne mi yürüyecek? Grigor’un ölümüyle Ani’de tek başına kalan Leon’un yeni hedefi Gence. Süleyman’ın Gence’yi kendisine vermesi için Erbasgan’ı maşa olarak kullanacak Leon hedefine ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında birlik olacak mı, yoksa ayrılık güderek Gence’nin elden gitmesini izleyecekler mi? Erbasgan yine Selçuklu’ya ihanet mi edecek?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.