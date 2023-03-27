Alparslan Büyük Selçuklu 49. bölüm

Kutalmış geri mi dönecek, yoksa canı pahasına Süleyman’ın üstüne mi yürüyecek? Grigor’un ölümüyle Ani’de tek başına kalan Leon’un yeni hedefi Gence. Süleyman’ın Gence’yi kendisine vermesi için Erbasgan’ı maşa olarak kullanacak Leon hedefine ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında birlik olacak mı, yoksa ayrılık güderek Gence’nin elden gitmesini izleyecekler mi? Erbasgan yine Selçuklu’ya ihanet mi edecek?