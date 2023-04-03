Alparslan Büyük Selçuklu 51. bölüm fragmanı
TRT 1 canlı izle ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 50. bölüm izle araştırmaları başladı. Kutalmış ile taht mücadelesi sürüyor. Seferiye Hatun ise tuzağı engellemenin peşine düşüyor. Her Pazartesi günü ekranlara gelen yapım ilgiyle takip ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 50. bölüm full izle TRT 1 ile araştırılmaya başladı. Barış Arduç ve Kayra Zabcı gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım tarih sahneleriyle takip ediliyor. Bu hafta da tansiyonun yükseldiği dizi TRT 1 canlı izle ekranı ile arştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle TRT 1 dizi izle ekranında yerini aldı. Yeni bölümde Kutalmış ile rekabet büyümeye devam ediyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 50. bölüm izle linki...
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 3 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 50. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan, Kutalmış’a vadettiği “3 gece sonra karşındayım” sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış’ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan’ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı. Leon savaşın galibini en zayıf anında kırarak Süleyman’ın tahtta rakipsiz bırakmak istiyor. Leon hedefinde başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa çıkacak başka bir mesele onun hedef değiştirmesine sebep mi olacak?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.