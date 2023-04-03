Alparslan Büyük Selçuklu 51. bölüm fragmanı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Kutalmış’a vadettiği “3 gece sonra karşındayım” sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış’ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan’ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı. Leon savaşın galibini en zayıf anında kırarak Süleyman’ın tahtta rakipsiz bırakmak istiyor. Leon hedefinde başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa çıkacak başka bir mesele onun hedef değiştirmesine sebep mi olacak?