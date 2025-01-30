Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu! Ulusal Kanal spikeri Yeşim Eryılmaz ödül aldı

17. Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Bakırköy'de Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül gecesinde Ulusal Kanal da ödüle layık görüldü.

Ulusal Kanal'ın başarılı spikeri Yeşim Eryılmaz, hafta içi öğlen bültenleri arasında "Yılın En iyi Kadın Haber Spikeri" ödülünü aldı.

Yeşim Eryılmaz, "Haber emek işi. Mutfaktan sahada, tüm arkadaşlarla gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Doğru zamanda doğru kişilerle doğru uzmanlarla her daim. Öncelikle ekip arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Biz bir ekibiz. Birlikte karar veriyor ve birlikte ekranlara yansıtıyoruz." dedi.