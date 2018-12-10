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Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 45.si düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri renkli anlara sahne oldu. Cem Yılmaz sahnede yine izleyenleri güldürdü. Aleyna Tilki ise ödülünü alırken göz yaşlarını tutamadı. Uyuşturu kullanmaya özendirdiği iddiasıyla cezaevine giren Ezhel'de Altın Kelebek Ödülüne Layık görüldü. Ödülünü alan Ezhel "Sanat sansürlenemez" mesajı verdi. 45 senedir düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinde hiç ödül alamayan Müslüm Gürses'e Onur Ödülü verildi. Müslüm Gürses'in ödülünü eşi Muhterem Nur teslim aldı. Ahmet Kural ile ayrılığı gündem olan Sıla'da Onur Ödülü'ne layık görüldü.



İşte Ödül alan isimler:



En İyi Haber Programı / Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge



En İyi Erkek Haber Sunucusu / Cem Öğretir



En İyi Kadın Haber Sunucusu / Buket Aydın



En İyi Dizi / Çukur



Arka Sokaklar 500. Bölüm Özel Ödülü / Türker İnanoğlu



25. Yıl Müzik Ödülü / Kenan Doğulu



En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu / Çağlar Çorumlu



En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu / Pınar Altuğ



En İyi Komedi Dizisi / Çocuklar Duymasın



En İyi Çocuk Oyuncu / Ali Semi Sefil



En İyi Çocuk Oyuncu / Kübra Süzgün



En İyi Çocuk Oyuncu / Demir Birinci



En İyi Erkek Sunucu / Acun Ilıcalı



En İyi Kadın Sunucu / Müge Anlı



Jüri Özel Ödülü / Cem Yılmaz



En İyi Pop Müzik Erkek / Edis



Onur Ödülü / Cüneyt Arkın



Yaşam Boyu Onur Ödülü / Gökçen Kaynatan



Onur Ödülü / Nilüfer



Onur Ödülü / Sıla



En İyi Gündüz Kuşağı / Gelinim Mutfakta



En İyi Magazin Programı / Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa



En İyi Yarışma / Kelime Oyunu



En İyi Proje / Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları



En İyi Kadın Haber Sunucu Ödülü: Buket Aydın / Kanal D Ana Haber



Özel Onur Ödülü: Arka Sokaklar Dizisi / Kanal D



En İyi Pop Müzik Kadın / Aleyna Tilki



En İyi Klip / Farkımız Var - Hadise



En İyi Romantik Komedi Dizisi / Erkenci Kuş



En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu / Can Yaman



En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu / Demet Özdemir



En İyi Dizi Çifti / İrem Helvacıoğlu - Ulaş Tuna Astepe



En İyi Erkek Oyuncu / Aras Bulut İynemli



En İyi Kadın Oyuncu / Özge Özpirinçci



En İyi Fantezi Müziği Erkek / Hakan Altun



En İyi Fantezi Müziği Kadın / Sibel Can



Onur Ödülü / Müslüm Gürses​



En İyi Dizi Müziği / Toygar Işıklı - Çukur



En İyi Yönetmen / Osman Sınav - Emre Kabakuşak - Yusuf Ömer Sınav -Sen Anlat Karadeniz



En İyi Senarist / Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem



En İyi İnternet Dizisi / Fi



En İyi Spor Programı / Yüzde Yüz Futbol



En İyi Halk Müziği Erkek / Mümin Sarıkaya



En İyi Halk Müziği Kadın / Sevcan Orhan



En İyi Müzik Grubu / Athena



Yılın Şarkısı / Heyecanı Yok - Gazapizm



En İyi Çıkış Yapan / Ezhel



En İyi DJ / Mahmut Orhan



En İyi Youtuber - Instagrammer / Orkun Işıtmak



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