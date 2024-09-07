Altın Portakal’da büyük yarış: Hangi filmler öne çıkıyor?

Yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek’in başkanlığındaki jüri, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve sinema yazarı Doç. Dr. Melis Behlil, yönetmen ve senarist Melisa Önel, neyzen ve yapımcı Mercan Dede gibi önemli isimlerden oluşuyor.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda Yer Alan Filmler:

‘Acı Kahve’: Yönetmen Soner Sert, oyuncular Nazan Kesal, Reha Özcan, Buçe Buse Kahraman.

‘Ayşe’: Yönetmen Necmi Sancak, oyuncular Binnur Kaya, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı.

‘Balinanın Bilgisi’: Yönetmen Önder Şengül, oyuncular Özge Cevher Yüksel, Ozan Öncel.

‘Evcilik’: Yönetmen Ümit Ünal, oyuncular Öykü Karayel, Fatih Artman, Selen Uçer, Nejat İşler.

‘Fidan’: Yönetmen Ayçıl Yeltan, oyuncular Alican Yücesoy, Ayşe Bingöl, Göksel Kortay.

‘Galata’: Yönetmen Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol, oyuncular Sarp Bozkurt, Suyumbige Dadalı.

‘Gülizar’: Yönetmen Belkıs Bayrak, oyuncular Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş.

‘Hatırladığım Ağaçlar’: Yönetmen Erhan Tuncer, oyuncular Hande Doğandemir, İştar Gökseven.

‘Mukadderat’: Yönetmen Nadim Güç, oyuncular Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz.

‘Savrulan Zaman’: Yönetmen Selim Evci, oyuncular Beste Bereket, Derya Karadaş.

‘Seni Bıraktığım Yerdeyim’: Yönetmen Ümran Safter, oyuncular Damla Sönmez, Hakan Salınmış.

‘Sevgili Katilim Berlin’: Yönetmen Neco Çelik, oyuncular Larissa Sirah Herden, Burak Yiğit.

Ulusal Kısa Film Yarışması:

Derya Durmaz, Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş’ın jürisinde olduğu kısa film yarışmasında ise 10 film yarışacak. Filmler arasında ‘Ağlamak Serbest Gülmek Yasak’ (Oğuzhan Akalın), ‘Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor’ (Ali Emre Ceylan), ‘Mükemmel’ (Ece Dizdar) ve ‘Tavuk Suyuna Çorba’ (Deniz Büyükkırlı) dikkat çekiyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışması:

Jüri üyeleri Ahmet Yeşiltepe, Jale İncekol ve Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun değerlendireceği belgesel film yarışmasında 8 film yer alıyor. Bunlar arasında ‘Altın Eller’ (Sevgi Hirschhaeuser), ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler’ (Ali Kemal Pasiner) ve ‘Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü’ (Gülay Ayyıldız Yiğitcan) öne çıkıyor.

Bu yıl toplamda 5 milyon TL ödül dağıtılacak festivalin ödül töreni, 12 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek.