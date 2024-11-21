Anadolu Medyasından TÜRKSAT’a %50 indirim talebi

Anadolu Basın Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 20 Anadolu medyası TÜRKSAT'ı ziyaret ederek %50 indirim talebinde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve uydudan yayın yapan kanal temsilcileri zor şartlar altında yayın yapmaya çalıştıklarını TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'a iletti.

Anadolu Medyasından TÜRKSAT’a %50 indirim talebi - Resim : 1
Genel Başkan Sinan Burhan, Yerel kanalların ulusal kanallara aynı ücreti ödediğini, bir indirim olmazsa birçok kanalın kapanmayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Burhan TÜRKSAT'ın yerel medyaya %50 indirim yapmasını talep ediyoruz dedi.

Sinan Burhan kabulleri ve taleplerimizi dinlediği için Sayın TÜRKSAT Genel Müdürümüz Ahmet Hamdi Atalay'a teşekkür ederiz dedi.

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