Anadolu Medyasından TÜRKSAT’a %50 indirim talebi

Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve uydudan yayın yapan kanal temsilcileri zor şartlar altında yayın yapmaya çalıştıklarını TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'a iletti.



Genel Başkan Sinan Burhan, Yerel kanalların ulusal kanallara aynı ücreti ödediğini, bir indirim olmazsa birçok kanalın kapanmayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Burhan TÜRKSAT'ın yerel medyaya %50 indirim yapmasını talep ediyoruz dedi.

Sinan Burhan kabulleri ve taleplerimizi dinlediği için Sayın TÜRKSAT Genel Müdürümüz Ahmet Hamdi Atalay'a teşekkür ederiz dedi.