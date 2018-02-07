Anayasa Mahkemesi, içerik veya yer sağlayıcısı yurtdışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı tarafından resen karar verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Anayasa Mahkemesi kararı ile içerik veya yer sağlayıcısı yurtdışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine BTK başkanı tarafından resen karar verileceğine ilişkin düzenleme iptal edildi. Kurum başkanının katalog suçlarla ilgili resen erişim engelleme kararı verme yetkisine ilişkin ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.



Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı, bir yıl sonra yürürlüğe girecek.