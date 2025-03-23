Annem Ankara 15.bölüm reklamsız ve canlı izle: Annem Ankara son bölüm izle
Annem Ankara dizisinin 15. bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan bu dizi, üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da yaşam mücadelesi veren bir annenin etkileyici öyküsünü anlatıyor.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara bu akşam 15. bölümü ile ekrana geliyor. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’da tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesi anlatılıyor.