Antalya Ulusal Gönüllüleri, anlamlı bir kampanya başlattı... Gönüllüler, AKP'nin Atatürksüz müfredatına karşı "Atatürk'ün Bütün Eserleri" kitaplarını okul kütüphanelerine hediye etmeye başladı. İlk adres ise Elmalı'daki köy okulu oldu.

Kentin bir çok okuluna Atatürk'ün bütün eserlerini ulaştırmayı hedefleyen Antalya Ulusal Gönüllüleri'nin ilk durağı bir köy okulu oldu.



Gönüllüler 30 ciltten oluşan Atatürk'ün Bütün Eserleri kitaplarını köy ve bölge okullarına hediye ediyor.



Kampanya kapsamında Elmalı'nın Tekke Köyü'nde bulunan ilk ve orta okulun Atatürk'ün Bütün Eserleri armağan edildi.



Bu anlamlı hediyeyi eski okul aile birliği başkanı teslim aldı. Kitaplar okul kütüphanesinin en önemli yerine konuldu.







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