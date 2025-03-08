Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle

Antalyaspor, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a karşı oynadığı son dört maçı kazanamadı. Ancak kırmızı-beyazlı ekip, bu rekabette üst üste beş maç galibiyet alamadan geçtiği bir süreç yaşamadı. Takım, son üç lig maçında yenilgi yüzü görmezken (1 galibiyet, 2 beraberlik), dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor, son iki lig maçında puan kaybetmeden yoluna devam etti. Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste üç galibiyet aldığı tek seriyi Kasım-Aralık 2024 döneminde yaşamıştı. Deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçında hiç beraberlik almayan Çaykur Rizespor, bu sezon dış saha maçlarında ya kazandı ya da mağlup oldu.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanında en son 2002-2014 yılları arasında galibiyet elde etti.

Antalyaspor, Süper Lig’de 25. hafta itibarıyla -18 averaj ile en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

İki ekip, ceza sahası dışından en az isabetli şut çeken takımlar arasında yer alıyor. Antalyaspor’un bu bölgeden sadece 1, Çaykur Rizespor’un ise 3 golü bulunuyor.

Braian Samudio, Antalyaspor formasıyla attığı 6 golün 3’ünü kafa vuruşlarıyla kaydetti. Eski takımı Çaykur Rizespor’a karşı ise 4 kafa golü bulunuyor.

Ali Sowe, son 14 şutunun 7’sini gole çevirerek bu sezonki en yüksek isabet oranına ulaştı.

CANLI İZLE:

https://www.todtv.com.tr/sinirsiz-spor