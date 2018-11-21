Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, çok sayıda sanatçı tarafından eserleri yorumlanan söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Zeki Özpınar’ın vefat ettiğini duyurdu.

Usta sanatçı ile ilgili bir yazı kaleme alan Akay, “İbrahim Tatlıses'in yorumladığı ‘Gözlerim Yaşlı' isimli sevilen şarkının söz yazarı olan besteci ve ses sanatçısı Zeki Özpınar'ı kaybettik. Asıl adı Zekeriya Tülek olan ve müzik camiasının Zeki Baba'sı olan Özpınar, 20 Kasım Salı günü Adana'da vefat etti ve 21 Kasım 2018 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben, Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazesine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve merhum sanatçımızın abisi olan sanatçı Mahmut Tülek, ailesi ve sevenleri katıldı. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullanarak, Zeki Özpınar'ın Orhan Gencebay'la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

